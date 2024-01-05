Дизайнер костюмов Алена Кукулычева рассказала «СЭ» подробности конфликта с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

«Рекламу, обещанную дизайнерам, не делала. Они работали, а остались ни с чем. Нет рекламных постов, тогда пусть деньги платит. Она выступала в платьях! Обманула нас. В шоу она зарабатывает деньги, а мы что, ее рабы?

Были договоренности на словах. Она говорит, что не было. Тогда можно сказать, что она выступала в недоплаченных костюмах! Как-то их должны нам оплатить? Постом рекламным или деньгами. Пусть хоть какие-то деньги оплатит за труд дизайнеров. Повторюсь, она в этих костюмах зарабатывала деньги. Не на благотворительных утренниках выступала.

После праздников мы совместно решим, как поступим дальше. Все сейчас отдыхают. Но оставлять всю ситуацию так просто никто не собирается. Ей придется как-то оплатить труд», — сказала Куклычева «СЭ».

Ранее Косторная заявила, что костюмы ей достались на бартерной основе, а в качестве рекламы она упоминала дизайнеров в сторис.