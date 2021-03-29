Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку и за поздравления
20:47
Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку, а также за поздравления с днем рождения. 28 марта спортсменке исполнилось 17 лет.
«Огромное спасибо всем за теплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео», — написала Щербакова в Instagram.
На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото досталось как раз Анне Щербаковой.
8
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...