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Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку и за поздравления

20:47
Анна Щербакова. Фото Instagram
Анна Щербакова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку, а также за поздравления с днем рождения. 28 марта спортсменке исполнилось 17 лет.

«Огромное спасибо всем за теплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео», — написала Щербакова в Instagram.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото досталось как раз Анне Щербаковой.

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