Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку и за поздравления

Российская фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку, а также за поздравления с днем рождения. 28 марта спортсменке исполнилось 17 лет.

«Огромное спасибо всем за теплые слова, а их за последние дни было очень много. Безумно приятно получать такие трогательные и добрые сообщения и видео», — написала Щербакова в Instagram.

На чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото досталось как раз Анне Щербаковой.