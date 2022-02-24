Диана Дэвис поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения.

Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 48 лет.

«Мамочка, с днем рождения. Ты самая лучшая», — написала Дэвис в Instagram.