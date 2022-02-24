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Сегодня, 17:07

Диана Дэвис поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днем рождения.

Сегодня, 24 февраля, ей исполнилось 48 лет.

«Мамочка, с днем рождения. Ты самая лучшая», — написала Дэвис в Instagram.

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, вице-чемпионку Игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову. Также вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

Фигурное катание
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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