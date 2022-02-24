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Фигурное катание

Сегодня, 17:35

Мухортова и Евгеньев лидируют после короткой программы в финале Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. За выступление они получили 70,36 балла.

Второе место занимают Екатерина Гейниш и Илья Миронов, получившие 66,98 балла. Замыкают тройку Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (64,84).

Произвольные программы пары представят 25 февраля.

Фигурное катание

Финал Кубка России, Саранск

Спортивные пары

Короткая программа

1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 70,36,

2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 66,98,

3. Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов — 64,84,

4. Алина Соловьева — Елисей Иванов — 60,56,

5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 59,80,

6. Алина Пепелева — Роман Плешков — 58,12

Фигурное катание
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