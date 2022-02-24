Мухортова и Евгеньев лидируют после короткой программы в финале Кубка России
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. За выступление они получили 70,36 балла.
Второе место занимают Екатерина Гейниш и Илья Миронов, получившие 66,98 балла. Замыкают тройку Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов (64,84).
Произвольные программы пары представят 25 февраля.
Фигурное катание
Финал Кубка России, Саранск
Спортивные пары
Короткая программа
1. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 70,36,
2. Екатерина Гейниш — Илья Миронов — 66,98,
3. Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов — 64,84,
4. Алина Соловьева — Елисей Иванов — 60,56,
5. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 59,80,
6. Алина Пепелева — Роман Плешков — 58,12
Новости