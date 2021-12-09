Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

«Держись, зайка». Ягудин поддержал попавшую в больницу жену Тотьмянину

Ягудин поддержал попавшую в больницу жену Тотьмянину
14:39
Теги:

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала в Instagram фотографию из больницы.

«Бывают дни... Главное — не нарушить график съемок, репетиций и шоу», — написала Тотьмянина.

Фигуристку поддержал ее муж — олимпийский чемпион Алексей Ягудин. «Держись, зайка», — написал он в комментариях к публикации.

Также Тотьмянину поддержали призеры Олимпийских игр Евгения Медведева и Илья Авербух.

«Выздоравливай, дорогая!» — написала Медведева.

«Боец, восхищение!» — добавил Авербух.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXOdVzTIw3r/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Мандарины: польза и вред для организма человека
В ГД ответили Кулебе на слова о готовности Украины к уступкам в отношениях с РФ
3
0