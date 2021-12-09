«Держись, зайка». Ягудин поддержал попавшую в больницу жену Тотьмянину

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала в Instagram фотографию из больницы.

«Бывают дни... Главное — не нарушить график съемок, репетиций и шоу», — написала Тотьмянина.

Фигуристку поддержал ее муж — олимпийский чемпион Алексей Ягудин. «Держись, зайка», — написал он в комментариях к публикации.

Также Тотьмянину поддержали призеры Олимпийских игр Евгения Медведева и Илья Авербух.

«Выздоравливай, дорогая!» — написала Медведева.

«Боец, восхищение!» — добавил Авербух.