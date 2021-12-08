Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2022 года.

В рамках соревнований спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. По результатам чемпионата России формируется сборная команда страны для участия в чемпионате Европы.

Расписание соревнований:

23 декабря

Мужчины, короткая программа

13.15

Танцы на льду, ритм-танец

16.05

Пары, короткая программа

19.05

24 декабря

Танцы на льду, произвольный танец

12.45

Мужчины, произвольная программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.20

25 декабря

Пары, произвольная программа

15.30

Женщины, произвольная программа

18.00

26 декабря

Показательные выступления

14.00