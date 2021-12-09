Медведева и Милохин на «Ледниковом периоде» попали в обзор событий года от Google

Американский поисковик Google в рамках своего проекта «Год в Поиске» собрал сюжеты, которые чаще прочих встречались в запросах российского сегмента сети интернет в 2021 году.

В итоговом ролике, опубликованном на YouTube, в финальном эпизоде появились двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин, которые вместе участвуют в проекте «Ледниковый период». «2021-й стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло. Встречайте итоги года в нашем традиционном видео «Год в Поиске 2021» — говорится в описании к видео.

Медведева и Милохин попали в обзор года от Google pic.twitter.com/1q7Qxkvcag — Рустам Имамов (@rustamKZN1) December 9, 2021

Отметим, что кроме Медведева и Милохина из спортсменов IT-гигант отметил серебряного призера Олимпийских игр в Токио Дину Аверину, сборную России по футболу и главного тренера сборной Валерия Карпина, олимпийскую чемпионку в прыжках в высоту Игр в Токио 2020 Марию Ласицкене и теннисиста Даниила Медведев после победы на турнире «Большого шлема» в США.