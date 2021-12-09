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Медведева и Милохин на «Ледниковом периоде» попали в обзор событий года от Google

14:44
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Американский поисковик Google в рамках своего проекта «Год в Поиске» собрал сюжеты, которые чаще прочих встречались в запросах российского сегмента сети интернет в 2021 году.

В итоговом ролике, опубликованном на YouTube, в финальном эпизоде появились двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин, которые вместе участвуют в проекте «Ледниковый период». «2021-й стал годом контрастов. Одни и те же события вызывали у нас противоположные эмоции и рождали горячие дискуссии. Но именно в споре рождается истина, не правда ли? Мы продолжали искать ответы на важные вопросы, и это нас объединяло. Встречайте итоги года в нашем традиционном видео «Год в Поиске 2021» — говорится в описании к видео.

Отметим, что кроме Медведева и Милохина из спортсменов IT-гигант отметил серебряного призера Олимпийских игр в Токио Дину Аверину, сборную России по футболу и главного тренера сборной Валерия Карпина, олимпийскую чемпионку в прыжках в высоту Игр в Токио 2020 Марию Ласицкене и теннисиста Даниила Медведев после победы на турнире «Большого шлема» в США.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=6TVvZCdOWDE

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Рустам Имамов все материалы автора
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