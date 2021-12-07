Дарья Павлюченко рассказала о своих любимых фигуристках

Российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в паре с Денисом Ходыкиным, рассказала, какая российская одиночница ей нравится больше.

«Если говорить о девочках, то в моем сердце всегда Алена Косторная. Я в принципе считаю, что Алена очень хорошо катается: у нее классные прыжки, классное скольжение и очень хорошая подача в программах.

Также мне импонирует Лиза Туктамышева, потому что человек столько лет выступает и прямо здорово показывает программы — очень эмоционально и со сложным набором прыжков. Я очень поддерживаю и Аню Щербакову. Все девчонки молодцы и очень много работают. Думаю, что оценивать их — это задача судей, а не простого зрителя. А я в данном случае выступаю как простой зритель», — приводит слова Павлюченко «Газета.Ru».

В текущем сезоне Косторная заняла третье место на этапе «Гран-при» в Канаде и второе место на этапе во Франции.

Туктамышева дважды занимала второе место на этапах в России и Канаде. А Щербакова побеждала на этапах «Гран-при» в Италии и Франции.