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Цискаридзе раскритиковал Милохина на шоу «Ледниковый период»

15:15
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Народный артист России Николай Цискаридзе критично оценил выступление пары Евгении Медведевой и Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

«Я стараюсь объективно оценивать то, что вижу. Жаль, что я не присутствовал на предыдущих соревновательных днях, чтобы оценить прогресс Дани. В артистизме Женя была гораздо убедительнее, это я выразил в своей оценке. Мои коллеги оказались добрее, впечатлились больше», — сказал Цискаридзе.

Милохин и Медведева выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». В прошлом выпуске шоу они представили программу в образе школьников.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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