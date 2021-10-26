Цискаридзе раскритиковал Милохина на шоу «Ледниковый период»

Народный артист России Николай Цискаридзе критично оценил выступление пары Евгении Медведевой и Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

«Я стараюсь объективно оценивать то, что вижу. Жаль, что я не присутствовал на предыдущих соревновательных днях, чтобы оценить прогресс Дани. В артистизме Женя была гораздо убедительнее, это я выразил в своей оценке. Мои коллеги оказались добрее, впечатлились больше», — сказал Цискаридзе.

Милохин и Медведева выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». В прошлом выпуске шоу они представили программу в образе школьников.