Самоделкина заняла первое место на этапе Кубка России в Сочи

Фигуристка Софья Самоделкина заняла первое место на третьем этапе Кубка России в Сочи.

В произвольной программе она упала с четверного тулупа и прыгнула четверной сальхов. По сумме выступлений фигуристка набрала 225,95 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева. Она допустила ошибку на четверном сальхове и получила за обе программы 214,82 балла.

Замкнула тройку Вероника Яметова (205,03).