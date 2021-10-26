Самоделкина заняла первое место на этапе Кубка России в Сочи
16:12
Фигуристка Софья Самоделкина заняла первое место на третьем этапе Кубка России в Сочи.
В произвольной программе она упала с четверного тулупа и прыгнула четверной сальхов. По сумме выступлений фигуристка набрала 225,95 балла.
Второе место заняла Софья Муравьева. Она допустила ошибку на четверном сальхове и получила за обе программы 214,82 балла.
Замкнула тройку Вероника Яметова (205,03).
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