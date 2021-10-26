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Самоделкина заняла первое место на этапе Кубка России в Сочи

16:12
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Фигуристка Софья Самоделкина заняла первое место на третьем этапе Кубка России в Сочи.

В произвольной программе она упала с четверного тулупа и прыгнула четверной сальхов. По сумме выступлений фигуристка набрала 225,95 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева. Она допустила ошибку на четверном сальхове и получила за обе программы 214,82 балла.

Замкнула тройку Вероника Яметова (205,03).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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