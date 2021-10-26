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Бестемьянова о выступлении Трусовой в США: «Чистые прокаты всегда оставляют приятное послевкусие»

Бестемьянова прокомментировала выступление Трусовой в США
10:47
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Александры Трусовой и Ксении Синицыной на этапе «Гран-при» в США.

Победителем соревнований стала Трусова, Синицына заняла пятое место.

«Чистые, очень уверенные прокаты. Тренеры приняли решение упростить программы, мы не видели тройной аксель, был только один четверной. Наверное, в данных условиях это было правильное решение. Чистые прокаты всегда оставляют приятное послевкусие.

Порадовала и Ксения Синицына. Очень красивая девочка!» — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

 
 

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Виктория Кравченко все материалы автора
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