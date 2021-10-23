Американский фигурист Винсент Чжоу показал лучший результат в короткой программе у мужчин на «Гран-при США». Его результат — 97,43 балла.

Вторым стал японец Шома Уно, набравший 89,07 балла. Замкнул тройку американец Джимми Ма — 84,52.

Российский фигурист Артур Даниелян набрал 68,73 балла за свой прокат. 17-летний россиянин занимает 9-е место.

Фигурное катание

Первый этап

Лас-Вегас (США)

Мужчины

Короткая программа

1. Винсент Чжоу (США) — 97.43

2. Сема Уно (Япония) — 89.07

3. Джимми Ма (США) — 84.52

4. Нэйтан Чен (США) — 82.89

5. Сун Сато (Япония) — 80.52

6. Михал Бржезина (Чехия) — 75.43

7. Нам Нгуен (Канада) — 74.32

8. Даниэль Грассль (Италия) — 70.88

9. Артур Даниелян (Россия) — 68.74

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 67.60

11. Кевин Аймоз (Франция) — 58.14