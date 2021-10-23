Чжоу выиграл короткую программу на «Гран-при США», Даниелян — 9-й
06:58
Американский фигурист Винсент Чжоу показал лучший результат в короткой программе у мужчин на «Гран-при США». Его результат — 97,43 балла.
Вторым стал японец Шома Уно, набравший 89,07 балла. Замкнул тройку американец Джимми Ма — 84,52.
Российский фигурист Артур Даниелян набрал 68,73 балла за свой прокат. 17-летний россиянин занимает 9-е место.
Фигурное катание
Первый этап
Лас-Вегас (США)
Мужчины
Короткая программа
1. Винсент Чжоу (США) — 97.43
2. Сема Уно (Япония) — 89.07
3. Джимми Ма (США) — 84.52
4. Нэйтан Чен (США) — 82.89
5. Сун Сато (Япония) — 80.52
6. Михал Бржезина (Чехия) — 75.43
7. Нам Нгуен (Канада) — 74.32
8. Даниэль Грассль (Италия) — 70.88
9. Артур Даниелян (Россия) — 68.74
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 67.60
11. Кевин Аймоз (Франция) — 58.14
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю