Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на Гран-при в Лас-Вегасе. Видео
Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на Гран-при в Лас-Вегасе.
Бойкова и Козловский набрали 75,43 балла и заняли второе место в короткой программе. Первое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 80,36 балла, замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63 балла).
Фигурное катание
Первый этап
Лас-Вегас (США)
Спортивные пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) 80.36.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) 75.43.
3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) 72.63.
4. Джессика Калланг / Брайан Джонсон (США) 68.87.
5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) 66.37.
6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) 64.15.
7. Челси Лю / Дэниэл О'Ши (США) 60.16.
8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) 54.03.
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