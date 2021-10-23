Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на Гран-при в Лас-Вегасе. Видео

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на Гран-при в Лас-Вегасе.

Бойкова и Козловский набрали 75,43 балла и заняли второе место в короткой программе. Первое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 80,36 балла, замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63 балла).

Фигурное катание

Первый этап

Лас-Вегас (США)

Спортивные пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) 80.36.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) 75.43.

3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) 72.63.

4. Джессика Калланг / Брайан Джонсон (США) 68.87.

5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) 66.37.

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) 64.15.

7. Челси Лю / Дэниэл О'Ши (США) 60.16.

8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) 54.03.