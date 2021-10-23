Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на Гран-при в Лас-Вегасе. Видео

08:25
Теги:

Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на Гран-при в Лас-Вегасе.

Бойкова и Козловский набрали 75,43 балла и заняли второе место в короткой программе. Первое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 80,36 балла, замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63 балла).

Фигурное катание

Первый этап

Лас-Вегас (США)

Спортивные пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) 80.36.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) 75.43.

3. Рику Миюра / Рюити Кихара (Япония) 72.63.

4. Джессика Калланг / Брайан Джонсон (США) 68.87.

5. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрейзер (США) 66.37.

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) 64.15.

7. Челси Лю / Дэниэл О'Ши (США) 60.16.

8. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) 54.03.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0