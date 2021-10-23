Француз Аймоз упал со всех прыжков в короткой программе на «Гран-при» США и заплакал
06:33
Французский фигурист Кевин Аймоз упал со всех прыжковых элементов во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе.
Спортсмен упал с тройного лутца, затем сделал лишь двойной флип и упал с него, а потом практически приземлил тройной аксель, но в итоге свалился и с него. После проката фигурист не смог сдержать эмоций и расплакался.
Он набрал за свой прокат 58,14 балла.
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