Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Француз Аймоз упал со всех прыжков в короткой программе на «Гран-при» США и заплакал

06:33
Теги:

Французский фигурист Кевин Аймоз упал со всех прыжковых элементов во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе.

Спортсмен упал с тройного лутца, затем сделал лишь двойной флип и упал с него, а потом практически приземлил тройной аксель, но в итоге свалился и с него. После проката фигурист не смог сдержать эмоций и расплакался.

Он набрал за свой прокат 58,14 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Рацкевич все материалы автора
Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
1
3