Чиризано может образовать дуэт с Кагановской

Российский фигурист Дарио Чиризано может начать выступать в паре с Василисой Кагановской, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, Чиризано считается наиболее вероятной кандидатурой в пару к Кагановской. В ближайшее время 22-летний фигурист может прилететь в Россию, чтобы пройти пробы.

В конце августа стало известно, что у Кагановской распалась пара с Валерием Анголополом. Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной.