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Сегодня, 19:35

Чиризано может образовать дуэт с Кагановской

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Дарио Чиризано может начать выступать в паре с Василисой Кагановской, сообщает РИА «Новости».

По информации источника, Чиризано считается наиболее вероятной кандидатурой в пару к Кагановской. В ближайшее время 22-летний фигурист может прилететь в Россию, чтобы пройти пробы.

В конце августа стало известно, что у Кагановской распалась пара с Валерием Анголополом. Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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