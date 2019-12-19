«Четверные прыжки не убивают женское катание, а делают его более волнительным». Взгляд из США на работу Тутберидзе

Тренер 14-летней американки Алисы Лью Лаура Липецки в эксклюзивном интервью «СЭ» в числе прочего рассказала, как в США относятся к четверным прыжкам. В настоящий момент ее ученица на юниорском уровне исполняет три тройных акселя и два четверных лутца на две программы.

— На ваш взгляд, четверные прыжки в женском катании — хорошая тенденция?

— Думаю, что да. Прогресс набирает ход. Если мужчины могут их исполнять, то почему девушки не могут? Зачем их останавливать?

— В России есть точка зрения, что четверные прыжки в юном возрасте вредят здоровью. И в этом плане очень пристальное внимание приковано к группе Этери Тутберидзе. А как обстоят с этим дела в США? Вам такое говорили?

— Нет, пока такого не было, чтобы кто-то говорил мне: «Нет-нет, Алиса не должна их прыгать, это очень опасно для ее здоровья». Этери, конечно же, потрясающий тренер, которого я очень уважаю, ведь у нее так много девочек, которые исполняют четверные прыжки! Если бы у меня было больше учеников, которые бы могли и хотели делать их, я бы только помогала таким фигуристам в этом.

Четверные не убивают женское катание, а делают его более волнительным. Если отдельным девочкам они покоряются, то почему не прыгать четыре оборота? Плюс, как только четверные начнутся даваться фигуристкам легче, у них появится возможность развивать и другие аспекты своего катания. Вспомните Юдзуру Ханю и Натана Чена, когда они только включили в свои программы большое количество четверных прыжков. Тогда их катание вовсе не было таким потрясающим, как сейчас. То же самое сейчас происходит и у девушек. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Липецки здесь