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Сегодня, 17:15

Россиянин Рештенко о выступлениях за Чехию: «Меня сняли с прошлогоднего чемпионата мира. Не послали вообще никого»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Георгий Рештенко.
Георгий Рештенко.
Фото Global Look Press

Чешский фигурист Георгий Рештенко в интервью «СЭ» рассказал о том, что его сняли с прошлогоднего чемпионата мира после конфликта с представителями местной федерации фигурного катания.

«Меня сняли с прошлогоднего чемпионата мира. Не послали вообще никого. Мы поругались с некоторыми людьми. Лично мне даже никто ничего не сказал, я через соцсети узнал что меня сняли. Это было неприятно. Меня это признаюсь надломило. Я был в отличной форме, готов выступать. Откатал Загреб, набрал хорошие баллы. Проиграл отбор на Европу, а там Маттиас не набирает техминимум на ЧМ.

Мне говорят, что я точно еду, в заявке. Выезжать через неделю и тут такие новости. Вредительство это или нет трудно сказать. Уже пройденный момент, а вот прошлой весной эмоции бы выдал. Официальная версия была следующая — у меня в приоритете на сезон юниорский ЧМ», — сказал Рештенко.

Отметим, что ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.

 
Георгий Рештенко. «Попросили уехать из Петербурга, а из соцсетей узнал, что меня сняли с чемпионата мира». Наш фигурист — главная надежда Чехии

 

Фигурное катание
Георгий Рештенко
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