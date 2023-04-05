Чешский фигурист об отношении к россиянам: «Никто не думает, что в России ходят с факельными шествиями»

Чешский фигурист Георгий Рештенко в интервью «СЭ» поделился мнением об отношении европейцев к россиянам после 2022 года.

«Я давно приехал, поэтому визовых проблем у меня быть не может. В плане отношения общества… Я никогда не веду себя так, чтобы мне можно было что-то предъявлять. Да и чехи такой народ, который больше волнует свои проблемы. Правительство не всегда отражает людей, и чехи это понимают. Они умеют отделять действия политиков и простых людей. Как были друзья чехи, так и остались. Никто не думает, что в России все ходят с факельными шествиями…

Люди нормальные, ни разу не было такого момента чтобы ко мне прикапывались. Понятное дело, что в новостях многое пишут про русофобию, но я и представить себе не могу ситуацию как ко мне подойдет кто-то на улице и скажет перестань говорить на русском, мне противно. А если кто и подойдет, я скажу, что выступаю за вашу страну. Я ваш спортсмен. Какие ко мне вопросы?», — сказал Рештенко.

Отметим, что ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.