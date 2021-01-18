Чен в пятый раз выиграл чемпионат США

Двукратный чемпион мира Натан Чен выиграл чемпионат США по фигурному катанию. Вторым стал Винсент Чжоу. Тройку призеров замкнул Джейсон Браун.

21-летний Чен в пятый раз подряд выиграл чемпионат США.

Лас-Вегас

Чемпионат США

Мужчины

Произвольная программа

1. Нэйтан Чен — 208,36

2. Винсент Чжоу — 183,59

3. Ярослав Паниот — 183,23

4. Джейсон Браун — 176,00

5. Максим Наумов — 160,67

Итог

1. Нэйтан Чен — 322,28

2. Винсент Чжоу — 291,38

3. Джейсон Браун — 276,92

4. Ярослав Паниот — 266,97

5. Максим Наумов — 244,20