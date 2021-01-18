Чен в пятый раз выиграл чемпионат США
08:53
Двукратный чемпион мира Натан Чен выиграл чемпионат США по фигурному катанию. Вторым стал Винсент Чжоу. Тройку призеров замкнул Джейсон Браун.
21-летний Чен в пятый раз подряд выиграл чемпионат США.
Лас-Вегас
Чемпионат США
Мужчины
Произвольная программа
1. Нэйтан Чен — 208,36
2. Винсент Чжоу — 183,59
3. Ярослав Паниот — 183,23
4. Джейсон Браун — 176,00
5. Максим Наумов — 160,67
Итог
1. Нэйтан Чен — 322,28
2. Винсент Чжоу — 291,38
3. Джейсон Браун — 276,92
4. Ярослав Паниот — 266,97
5. Максим Наумов — 244,20
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю