Чен оценила перспективы Туктамышевой в роли комментатора

Призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен высказалась о желании фигуристки Елизаветы Туктамышевой стать комментатором.

«Многие спортсмены идут на комментаторскую работу, потому что накопили огромное количество информации за все время своей карьеры, знают спорт изнутри. Вполне логично, резонно и закономерно, что Лиза хочет пойти комментировать свой вид спорта.

Только за желание Туктамышевой начать комментаторскую деятельность! Я бы с удовольствием прокомментировала с ней фигурное катание, и у меня был опыт комментаторской работы со спортсменами большего класса: с Катей Бобровой, олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой, Леной Ильиных», — цитирует Чен Sport24.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

В марте команда Туктамышевой заняла второе место в Кубке Первого канала, который проходил в Санкт-Петербурге.