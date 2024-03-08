Навка — о Костомарове: «Горжусь им! Не ожидала, что он может быть настолько сильным»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с «СЭ» назвала фигуриста Романа Костомарова героем нашего времени.

«Роман — герой нашего времени. И не только нашего! Он пример не только для нас, но и для всего мира. Этот фильм должны посмотреть все жители нашей страны. Горжусь Романом! Я не ожидала, что он может быть настолько сильным», — сказала Навка «СЭ».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха Костомаров провел два проката: сначала он вышел на лед со своей женой Оксаной Домниной, а затем исполнил с Татьяной Навкой номер, с которым они выиграли золото на Олимпиаде-2006 в Турине.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина выйдет 9 марта.