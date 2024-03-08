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Допинг

8 марта, 13:39

Юрист объяснила, почему ISU продолжит проверять Валиеву на допинг

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Спортивный юрист Анна Анцелиович в комментарии для «СЭ» объяснила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Статус дисквалифицированного лица является одним из факторов, который предполагает включение спортсмена в пул тестирования, для того чтобы проверять, соблюдает ли спортсмен условия дисквалификации и не принимает ли он запрещенные вещества. Сам факт дисквалификации не означает, что она может принимать все, что хочет. Она все так же подчиняется антидопинговым правилам. При длительных дисквалификациях антидопинговая организация включает спортсмена в свой список ближе к выходу», — сказала Анцелиович корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также юрист рассказала, как часто Валиева будет проходить тестирование.

«По общим правилам если спортсмен находится в пуле тестирования, то его надо проверять минимум три раза в год. Тут зависит от возможностей антидопинговой организации и от статуса спортсмена. Чем выше статус, тем больше желание контролировать его. С учетом того что у Камилы осталось два года дисквалификации, наверное, логично, что они ее оставили в пуле тестирования. Она будет оставаться там до самого выхода, если только не заявит о завершении спортивной карьеры», — добавила Анцелиович.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Фигурное катание
Камила Валиева
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