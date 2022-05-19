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Сегодня, 12:50

Елизавета Туктамышева показала, с кем улетела на Мальдивы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, с кем отправилась на отдых. Девушка полетела в отпуск на Мальдивы с фигуристкой Евгенией Тарасовой, выступающей в парном катании с Владимиром Морозовым.

Туктамышева опубликовала в соцсетях совместное фото с пляжа.

Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова. Фото Соцсети
Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова.
Соцсети

Тарасова и Морозов завоевали серебряные награды Олимпиады в Пекине в парном катании, уступив лишь местным фигуристам. Туктамышева пропустила Игры, не отобравшись на них по итогам чемпионата России-2022.

Фигурное катание
Евгения Тарасова
Елизавета Туктамышева
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