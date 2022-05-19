Елизавета Туктамышева показала, с кем улетела на Мальдивы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, с кем отправилась на отдых. Девушка полетела в отпуск на Мальдивы с фигуристкой Евгенией Тарасовой, выступающей в парном катании с Владимиром Морозовым.

Туктамышева опубликовала в соцсетях совместное фото с пляжа.

Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова. Соцсети

Тарасова и Морозов завоевали серебряные награды Олимпиады в Пекине в парном катании, уступив лишь местным фигуристам. Туктамышева пропустила Игры, не отобравшись на них по итогам чемпионата России-2022.