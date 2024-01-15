Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:30

Чемпионат России по прыжкам-2024: дата и место проведения турнира

Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены».

Изначально турнир должен был пройти в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 2 по 3 декабря. Но по информации «РИА Новости Спорт», прыжковый чемпионат России в итоге перенесли по причине проведения на территории арены концерта Павла Воли 1 декабря. После появления в календаре мероприятий данного концерта приготовить лед для выступлений фигуристов не представилось возможным.

Таким образом, турнир состоится на московской «ЦСКА Арене», которая неоднократно принимала различные ледовые шоу и Кубок первого канала по фигурному катанию.

В рамках чемпионата России по прыжкам состоятся личный турнир (в мужском и женском одиночном катании, а также парном) и командное первенство.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хореограф Плишкин считает «Кармен» Навки и Костомарова одной из эталонных программ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости