Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России
Михаил Коляда показал лучший результат по итогам короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию.
Коляда набрал 102,48 балла за свой прокат. Второе место занял Макар Игнатов, получивший за выступление 98,30 балла. На третьей строчке — Марк Кондратюк (90,88 балла).
Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря. Начало — в 14.15 (мск).
Челябинск
Чемпионат России
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Коляда — 102,48
2. Макар Игнатов — 98,30
3. Марк Кондратюк — 90,88
4. Андрей Мозалев — 89,47
5. Александр Самарин — 87,96
6. Артем Ковалев — 87,45
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