Коляда выиграл короткую программу на чемпионате России

Михаил Коляда показал лучший результат по итогам короткой программы у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию.

Коляда набрал 102,48 балла за свой прокат. Второе место занял Макар Игнатов, получивший за выступление 98,30 балла. На третьей строчке — Марк Кондратюк (90,88 балла).

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря. Начало — в 14.15 (мск).

Челябинск

Чемпионат России

Мужчины

Короткая программа

1. Михаил Коляда — 102,48

2. Макар Игнатов — 98,30

3. Марк Кондратюк — 90,88

4. Андрей Мозалев — 89,47

5. Александр Самарин — 87,96

6. Артем Ковалев — 87,45