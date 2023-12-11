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Сегодня, 09:54

Хромых объяснила, почему решила выступить на чемпионате Москвы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская фигуристка Майя Хромых высказалась об участии в чемпионате Москвы.

«Решила участвовать в чемпионате Москвы, чтобы снова набираться этого опыта. Посмотрела календарь, обсудила это с тренерами, сказали так: «Если хочешь, выступай». Мандраж, необъяснимое волнение присутствовали, они даже на тренировках есть, но я борюсь с этим и понимаю, что все могу», — цитирует Хромых ТАСС.

Чемпионат Москвы проходил 5-9 декабря. 17-летняя Хромых заняла седьмое место по итогам прокатов. Ранее фигуристка стала пятой на этапах «Гран-при России» в Красноярске и Самаре.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Майя Хромых
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