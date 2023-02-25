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Сегодня, 07:00

Чемпион России среди юниоров рассказал, чем Тутберидзе на тренировках помогала ему и его партнерше

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, в интервью «СЭ» рассказал о тренировках в «Хрустальном». Тренер фигуристов Павел Слюсаренко сотрудничает с Этери Тутберидзе, помогая Евгении Тарасовой/Владимиру Морозову.

— Ваш тренер Павел Слюсаренко сотрудничает с Этери Тутберидзе. Вы как-то взаимодействуете с ней?

— В прошлом сезоне мы приезжали в «Хрустальный», тренировались вместе с Тарасовой/Морозовым. Этери Георгиевна выходила на лед, работала с Женей и Вовой, иногда нам что-то подсказывала. Максим Траньков нам тоже помогал: с выбросами, с поддержками — по технической части. В этом сезоне ни мы к ним, ни они к нам не приезжали. На соревнованиях, конечно, здороваемся — с Аделией Петросян, с Камилой Валиевой пересекались.

17 февраля Чикмарева и Янченков стали чемпионами России среди юниоров в соревновании спортивных пар.

Екатерина Чикмарева и&nbsp;Матвей Янченков. «В Перми офигел от нагрузок». Чемпион России среди юниоров — об ультра-си и работе с Тутберидзе

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Этери Тутберидзе
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