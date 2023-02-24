На шоу Авербуха устроили акцию в поддержку Романа Костомарова

На первом шоу в туре команды Ильи Авербуха по России в Череповце в ледовом дворце располагались специальные ящики, в которые можно было кинуть письмо Роману Костомарову, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Как рассказали организаторы, писем было написано «очень много». При этом Авербух в разговоре с «СЭ» опроверг, что во время шоу организуется сбор средств в поддержку фигуриста.

Шоу в Череповце прошло 24 февраля с участием Евгении Медведевой, Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Михаила Коляды и других звезд фигурного катания. Шоу посетило несколько тысяч зрителей.