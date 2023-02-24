Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:53

На шоу Авербуха устроили акцию в поддержку Романа Костомарова

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

На первом шоу в туре команды Ильи Авербуха по России в Череповце в ледовом дворце располагались специальные ящики, в которые можно было кинуть письмо Роману Костомарову, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Как рассказали организаторы, писем было написано «очень много». При этом Авербух в разговоре с «СЭ» опроверг, что во время шоу организуется сбор средств в поддержку фигуриста.

Шоу в Череповце прошло 24 февраля с участием Евгении Медведевой, Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Михаила Коляды и других звезд фигурного катания. Шоу посетило несколько тысяч зрителей.

Роман Костомаров
3
0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова: «Если бы к Валиевой были вопросы, ее бы не поставили в команду на Олимпиаде»
Новости
RSS RSS
Все новости