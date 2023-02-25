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Сегодня, 07:20

Чемпион России среди юниоров Янченков: «Призовой фонд — это как десерт после соревнований»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмаревой, в интервью «СЭ» рассказал, как относится к призовым на соревнованиях.

— В этом году на национальных соревнованиях есть неплохие призовые. Тебя это как-то мотивирует?

— Призовой фонд — это как десерт после соревнований. Особо не мотивирует, я так же упорно тружусь и тренируюсь. О деньгах вспоминаю в последнюю очередь. После соревнований о покупках не думаю, пока все есть.

17 февраля Чикмарева и Янченков стали чемпионами России среди юниоров в соревновании спортивных пар.

Екатерина Чикмарева и&nbsp;Матвей Янченков. «В Перми офигел от нагрузок». Чемпион России среди юниоров — об ультра-си и работе с Тутберидзе

Фигурное катание
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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