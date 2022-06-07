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Сегодня, 08:24

Александр Лакерник не сможет переизбраться на пост вице-президента ISU

Иван Торопцев
Корреспондент
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Россиянин Александр Лакерник не сможет переизбраться на пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает ТАСС.

Сегодня, 7 июня, делегаты конгресса ISU не поддержали предложение о повышении максимального возраста чиновников организации с 75 до 80 лет. Предложение о повышении возраста на повестку вынесли представители Латвии, Литвы и Эстонии.

Конгресс ISU проходит в Пхукете (Таиланд).

Лакерник был избран вице-президентом ISU в 2016 году, в 2018 году функционер был переизбран на должность. В данный момент россиянину 77 лет.

Источник: https://tass.ru/sport/14839743
Фигурное катание
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