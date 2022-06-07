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Сегодня, 11:23

В Госдуме объяснили причины появления слухов о смене гражданства дочери Тутберидзе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смене гражданства дочери Этери Тутберидзе Дианой Дэвис.

«Всех наших спортсменов с большими перспективами начинают атаковать с различными предложениями. Страны хотят обогнать время и получить доступ к технологиям российского спорта. Самое простое — заплатить деньги спортсмену, которому важно выступать на соревнованиях. Такие вещи возможны, но это путь в никуда. Скользкая дорожка. Вброс никогда не бывает без определенных целей. Видимо, хотят прощупать ситуацию внутри российского спорта. Может, пытаются так оказать воздействие на других спортсменов. Ограничения носят временный характер. Это дает возможность подготовиться еще лучше и выступить на ближайших международных соревнованиях, как только у нас появится возможность», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее The Skating Lesson сообщил, что Дэвис будет представлять США. Также утвержалось, что Тутберидзе подтвердила эту информацию, однако тренер опровергла ее, как и информацию о желании тренировать в США.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.

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