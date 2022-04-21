Бывший ученик Тутберидзе описал поведение Трусовой на Олимпиаде после женского турнира

Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о конкуренции в группе Этери Тутберидзе. До перехода в парное катание Куница тренировался в «Хрустальном».

— Что ты думаешь о дискуссии про цену побед? В том же женском одиночном у нас есть результат благодаря группе Тутберидзе. Но какой ценой и сколько людей травмированы, скажут другие.

— Критиковать можно сколько угодно, но пока такая высокая стоимость четверных, это никак не изменится. Просто используются правила. Другого выхода нет. Одни девочки достигают высоких результатов, а кто-то нет. Выживают единицы. Но критиковать я это не могу, такой исход заложен в правилах.

— Когда такая внутренняя конкуренция в одной группе, это может не только мотивировать, но и ухудшать микроклимат? Могут ли вообще такие конкуренты дружить?

— Дружить можно, но бывает, что возникает недопонимание, разные ситуации. Происходит это из-за ощущения, что с кем-то больше работают, с кем-то меньше. Тренерам в этой ситуации тоже тяжело. Им нужно приносить результат. Они стараются работать со всеми одинаково, но все довольны не будут. Поэтому случаются переходы, в частности.

— Поэтому и случаются ситуации типа Трусовой в Пекине.

— Думаю, это не более чем эмоции человека, который не занял первое место, не осуществил мечту. Это нормально.