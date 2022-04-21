Фигурист Кондратюк хотел завершить карьеру за два года до победной Олимпиады

Российский фигурист Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о том, что Марк Кондратюк хотел завершить карьеру в 2020 году. Куница долгое время тренировался с Кондратюком в одной группе.

— Мне было самому не очень, когда все вокруг в группе Тутберидзе прыгают, а я вроде и умею, и катаюсь неплохо, а не получается. Сама атмосфера действительно мотивирует — когда смотришь по сторонам, и все так работают, четверные делают.

— И даже девчонки на тот момент уже.

— Я бы сказал, наоборот, даже мальчики. (Смеется.)

— Мужское самолюбие задевает такая ситуация?

— Лично мое — да. Ты вроде пацан, почему они могут, а я нет?

— Марк Кондратюк должен был поменять мнение людей о мужском одиночном.

— Да, у него сезон выдался дико прорывным. Вспоминаю сейчас момент на финале Кубка России 2020 года. Настроение было никакое, потому что я после первенства должен был ехать на юниорский чемпионат мира, а поехал... в Новгород. И в итоге мы боролись с ним за четвертые-пятые места. Идем после соревнований, обсуждаем наше будущее, то, что вокруг дети уже все прыгают, нас опережают. И он думал чуть ли не заканчивать. Еще сезончик — и завязать, пойти поучиться. А теперь он олимпийский чемпион. И я очень рад за Марка. Недавно с ним вспоминали тот разговор, он посмеялся.