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Сегодня, 21:55

Самоделкина находится на просмотре в группе Соколовской. Решение о переходе еще не принято

Самоделкина находится на просмотре в группе Соколовской
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Софья Самоделкина, представляющая школу ЦСКА, находится на просмотре в группе тренера Светланы Соколовской.

«Вопрос с переходом Самоделкиной в группу Соколовской не утвержден. Спортсменка находится на просмотре у специалиста, окончательное решение тренерами группы еще не принято», — сообщили ТАСС в пресс-службе в ЦСКА.

Соколовская от комментариев по вопросу перехода Самоделкиной в группу воздержалась.

В сентябре 2021 года 15-летняя фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии «Гран-при».

Источник: https://tass.ru/sport/14443013
Софья Самоделкина
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