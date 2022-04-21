Самоделкина находится на просмотре в группе Соколовской. Решение о переходе еще не принято

Самоделкина находится на просмотре в группе Соколовской

Российская фигуристка Софья Самоделкина, представляющая школу ЦСКА, находится на просмотре в группе тренера Светланы Соколовской.

«Вопрос с переходом Самоделкиной в группу Соколовской не утвержден. Спортсменка находится на просмотре у специалиста, окончательное решение тренерами группы еще не принято», — сообщили ТАСС в пресс-службе в ЦСКА.

Соколовская от комментариев по вопросу перехода Самоделкиной в группу воздержалась.

В сентябре 2021 года 15-летняя фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии «Гран-при».