Бывший ученик Тутберидзе назвал самое «бесящее» правило в фигурном катании

Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о правиле, которое его больше всего бесит.

— Ты уходил в парное катание из-за отсутствия четверных. Не проблема ли, что четверные у нас возведены в такой абсолют? На Западе вроде бы по-другому.

— Там на это по-другому смотрят, да, но Браун и Васильев все равно никогда не будут высоко. Васильев взял бронзу на чемпионате Европы, но потому что наши сорвали. Каждый раз надеяться, что кто-то сорвет — идея не очень. Да, судейская система будет меняться, и не один раз. То в сторону артистизма, то техники. Но фигурное катание останется субъективным видом спорта.

— Самое бесящее правило?

— Вот эти небольшие недокруты, q. Люди четыре оборота прыгают, а им одну восьмую недокрута ставят, это не очень правильно. По сути надо приземляться ровно на ход назад. Q можно к любому прыжку прицепить, если захотеть, и оценку уменьшить.

— Бывало ощущение после стартов, что тебя засуживали?

— Конечно, было. Но не могу сказать, что это работало в одну сторону. Меня и подтаскивали за счет былых выступлений, без этого в фигурном катании никуда.