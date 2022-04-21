Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о сумме призовых, которую он заработал за пять лет юниорской карьеры.

Куница тренировался в группе Этери Тутберидзе, а затем перешел в парное катание к Тамаре Москвиной.

— Если оставаться в фигурном катании — то на что вообще жить фигуристу, скажем, второго эшелона? Окей, в сборной есть ставка. Но как выживать остальным?

— На соревнованиях ISU, «Гран-при» есть призовые. К сожалению, на Кубке России такого нет. Тебя могут поставить на зарплату, если ты в тройке на первенстве России. И за всю карьеру в фигурном катании я заработал 1300 рублей. В 14 лет, на самом моем первом этапе Кубка в конвертике вручили. Тогда подумал: «Вау, деньги!» Сейчас уже осознаешь это по-другому. Форму, коньки выдают, конечно. Букет роз еще дарят на пьедестале. Иногда бабушке его отдавал, бывало, в гостинице на ресепшне. Как-то раз женщине подарил на улице. Ну грамоты и так называемые «железки», которые на стене висят. Понятно, мама помогает, за что я ей благодарен. Но всю жизнь у нее на шее не будешь сидеть. Поэтому в выходные начал подкатывать детей, за счет этого в том числе живу. Этот рынок не упал, в Москве вообще нет, в Питере с этим сложнее.