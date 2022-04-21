Бывший ученик Тутберидзе и Москвиной сравнил двух тренеров

Российский фигурист, призер первенства России Георгий Куница в интервью «СЭ» рассказал о работе с двумя бывшими тренерами — Тамарой Москвиной и Этери Тутберидзе.

— Можешь ли сравнить этих двух великих тренеров, с которыми работал? Этери Георгиевна жестче, сказал бы обыватель.

— Не все так однозначно. Тамара Николаевна не жесткая, не кричит, не ругается. Но она может спокойным тоном так сказать, что все понятно. Иногда это глубже проникает. Но она очень... прагматичная. Этери Георгиевна другая. Тоже прагматичная, но по-другому. Она очень добрый человек в душе, на самом деле, но если ты не выполняешь указания, то предпочтет повысить голос. Но она такой же человек, как все, есть эмоции и чувства.

— И есть шутки, про которые ходят легенды. Над тобой были?

— Да, одну помню очень хорошо. Но не буду цитировать. (смеется)

— Если бы был выбор, у кого тренироваться всю карьеру — Москвина или Тутберидзе?

— Я бы сделал так, чтобы они работали вместе, и тренировался у них обеих.