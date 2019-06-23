Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко перешел к Буцаевой

Фигурист Владимир Самойлов перешел к Виктории Буцаевой. Об этом сообщила сама Буцаева.

Ранее Самойлов тренировался у Этери Тутберидзе и в академии Евгения Плющенко.

– Самойлов работает со мной, перешел во многом из-за того, что у них с Василевским не было своего льда, – приводит "РИА Новости" слова Буцаевой. – А тренироваться на разных катках – это ужасно, мы сами это проходили, когда пять месяцев у нас был ремонт. Понять Володю можно, и его решение (уйти от тренера) можно оправдать.

Комментировать это сложно. Сейчас июнь, он восстановил все четверные, но мы знаем о его особенности срывать прыжки на соревнованиях. Попробуем быть стабильными, но ничего загадывать и обещать я не буду. Он был у хороших тренеров, и его приход ко мне – эксперимент, и в первую очередь для меня. Надо попробовать, может быть, что-то получится.

Володя – сложившийся спортсмен со сформировавшейся техникой, психикой, поэтому его нужно воспринимать таким, какой он есть, и попробовать добиться чего-то с ним – это интересно. Конечно, мы будем с ним использовать новые для него тренировочные наработки, новые модели подготовки к стартам, и посмотрим, что ему поможет.

Если он будет исполнять лутц и два сальхова, то я уже буду рада. Короткую программу нового сезона Самойлову поставил Мурад Курбанов. Это был эксперимент, которого захотел сам Володя. Пока я была в отпуске, они решили преподнести мне сюрприз, а на сборах эту программу доделывала Маша Касумова. А произвольную, скорее всего, будет ставить Сергей Комолов.