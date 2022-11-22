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Экс-тренер Липницкой о сравнении с Тутберидзе: «Мир сошел с ума»

Экс-тренер Липницкой раскритиковал сравнение с Тутберидзе
Руслан Минаев
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Бывший тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов отреагировал на сравнение экс-фигуристки с тренером Этери Тутберидзе, о котором ранее говорила Яна Рудковская.

«У меня такое ощущение, что мир сошел с ума. Разбирайтесь с этим миром сами. Мне неинтересно», — цитирует Урманова Metaratings.ru.

Ныне тренер академии Евгения Плющенко Липницкая являлась ученицей Тутберидзе. На Олимпийских играх-2014 фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/urmanov-o-sravnenii-lipnitskoy-s-tutberidze-u-menya-takoe-oshchushchenie-chto-mir-soshyel-s-uma-1419719/
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
Юлия Липницкая
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Тарасова о сравнении Липницкой с Тутберидзе: «У Юлии есть характер, но быть тренером — это совершенно другое»
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