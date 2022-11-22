Экс-тренер Липницкой о сравнении с Тутберидзе: «Мир сошел с ума»

Бывший тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Алексей Урманов отреагировал на сравнение экс-фигуристки с тренером Этери Тутберидзе, о котором ранее говорила Яна Рудковская.

«У меня такое ощущение, что мир сошел с ума. Разбирайтесь с этим миром сами. Мне неинтересно», — цитирует Урманова Metaratings.ru.

Ныне тренер академии Евгения Плющенко Липницкая являлась ученицей Тутберидзе. На Олимпийских играх-2014 фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.