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Сегодня, 14:31

Президент «Самбо-70» оценил перспективы Липницкой в роли тренера

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил перспективы Юлии Липницкой на тренерском помосте. Ранее Яна Рудковская назвала Липницкую «новой Тутберидзе».

«Липницкая — преемница Тутберидзе? Стать как Этери Георгиевна будет очень сложно. Лучше делать саму себя и стать первой Липницкой, чем второй Тутберидзе. Мы все уникальны — как спортсмены, так и тренеры. Никто не станет таким же специалистом, как Этери Тутберидзе. Не знаю, станет ли Юлия большим тренером, всякое может случиться», — цитирует президента «Самбо-70» Sport24.

24-летняя Липницкая стала тренером в академии Плющенко в конце 2020 года. 24-летняя спортсменка являлась ученицей Тутберидзе. На Олимпийских играх-2014 фигуристка завоевала золотую медаль в командных соревнованиях.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-22-layshev-ne-znayu-stanetli-lipnitskaya-bolshim-trenerom-poka-predposylok-osobykh-net
Ренат Лайшев
Этери Тутберидзе
Юлия Липницкая
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