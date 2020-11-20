Бутырская оценила шансы Трусовой, Косторной и Туктамышевой после снятия Щербаковой с «Гран-при России»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» высказалась о снятии с московского этапа «Гран-при» Анны Щербаковой по причине болезни и о фаворитах турнира.

— Аня Щербакова — это всегда украшение любого турнира, — подчеркнула Бутырская. — И, конечно, сейчас в Москве ожидали такую интересную борьбу, потому что все сильнейшие выступают на этом турнире, а тут одна из фигуристок выпадает. Там все равно есть, кому бороться, кому показывать качественное катание, но очень жалко, что Анечки не будет.

— Шанс ли это для Туктамышевой?

— Шанс на что, на золото? Все и так будут бороться. Лиза всегда борется и ей все равно, есть ли Аня Щербакова или нет. Она все равно будет выступать и показывать нам женское одиночное катание. Что касается все остальных, конечно, когда один из лидеров не может выступать, а мест на пьедестале всего три, кто-то попадает на эту ступеньку вместо него.

— Кто теперь фаворит?

— Смотрите, у нас Трусова, Косторная, Лиза Туктамышева — они все приблизительно равны, поэтому все будет зависеть от их катания. Они ж все и тройные аксели, и четверные прыгают, поэтому все будет зависеть от проката: как они настроятся, в какой они сейчас форме, потому что все-таки это начало сезона, я считаю. Все самое важное и главное будет позже, поэтому не всегда спортсмены в этот момент находятся в лучшей своей форме. (Екатерина Звенигородская)