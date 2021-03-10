Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на слова Алины Загитовой о своем желании возобновить спортивную карьеру.

«Мне всегда нравилась Алина. Она — украшение любого турнира. Возможно, она не возвращается, потому что пока не владеет акселем в три с половиной оборота и четверными прыжками. Сейчас она посмотрим, как девочки выступят на чемпионате мира и будет решать. Если она хочет что-то выигрывать, то нужно совершенствоваться. Этот человек может сделать все. Все зависит от ее желания и целей. Ей не так много лет, я бы хотела еще на нее посмотреть», — сказала Бутырская «СЭ».

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

(Владимир Пушкарев)