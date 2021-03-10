Радионова рассказала, какой четверной прыжок лучше всего выучить Загитовой

Елена Радионова прокомментировала «СЭ» новость о возможном возобновлении карьеры Алины Загитовой.

«Конечно, выйти на прежний уровень для Алины возможно, главное — желание. Вопрос состоит лишь в том, насколько она готова и хочет этого. Все зависит только от нее. Сможет ли быть конкурентоспособной с Трусовой, Щербаковой или Валиевой? Естественно, фигурное катание ушло вперед. Нужны четверные, для выполнения которых Алина должна приложить много усилий. Как мы знаем, четверные прыжки легче учить в более раннем возрасте, чем во взрослом», — сказала Радионова «СЭ».

Елена Радионова считает, что нет ничего невозможного: труд и желание все победит.

«С чего начать? Давно не видела Алину, не знаю, в какой форме она сейчас находится. Но, насколько я знаю, по практике учат тот четверной прыжок, который является любимым тройным, который легче получается, чувствуется лучше», — добавила Радионова.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

(Екатерина Звенигородская)