Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась своими впечатлениями от участия в съемках сериала «Последний аксель».

«Как прошел съемочный день? Для меня необычно, немного нервничала. Но на съемочной площадке царит такая дружеская атмосфера, что уже непосредственно перед съемками расслабилась, и все нормально получилось. Тренироваться мне, конечно, привычнее — я не профессиональная актриса и не актриса в принципе, но я старалась», — рассказала Медведева в Instagram.

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Евгения Медведева выступила консультантом сериала о фигурном катании. Фигуристка появится в кадре в роли самой себя. Помимо нее, в сериале ожидают появления и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.



