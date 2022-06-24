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Сегодня, 19:01

Щербакова прокомментировала отсутствие фотографий российских фигуристов в галерее ISU по случаю Международного олимпийского дня

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Анна Щербакова прокомментировала отсутствие фотографий российских фигуристов в галерее ISU олимпийских чемпионов Пекина-2022 по случаю Международного олимпийского дня.

«Мне 18 лет, и 15 из них я занимаюсь фигурным катанием. Я верю, что в спорте все равны. После поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Это значит, что спорт все же объединяет», — написала Щербакова в своей социальной сети.

Фотографию чемпионки в женском одиночном катании 18-летней Щербаковой заменили фотографией японской фигуристки Каори Сакамото, ставшей бронзовым призером соревнований. Также ISU не показал фотографии победителей командного турнира Пекина-2022, золото в котором завоевала сборная России.

Медународный олимпийский день отмечается 23 июня. Эта дата была выбрана с целью увековечения создания Международного олимпийского комитета (МОК) 23 июня 1894 года.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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