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Сегодня, 14:15

Буцаева — о восстановлении фигуриста Яблокова: «Работаем сейчас не на сто процентов»

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о восстановлении своего подопечного Ильи Яблокова.

«Пролечили колено, он пропустил больше месяца — с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать. Работаем сейчас не на сто процентов, акцент все же идет на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона», — приводит «Чемпионат» слова Буцаевой.

В августе фигурист перенес операцию на ноге и пропустил финал «Гран-при России». Яблоков стал вторым на этапе в Перми и занял четвертое место на этапе в Москве.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5073341-rabotaem-sejchas-ne-na-sto-procentov-bucaeva-o-vosstanovlenii-yablokova-ot-travmy-kolena.html
Фигурное катание
Илья Яблоков
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