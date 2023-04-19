Буцаева — о поездке на ЧМ-2023: «Долго решалась, поехать или не поехать»

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о поездке на чемпионат мира-2023.

«На самом деле, я долго решалась — поехать или не поехать. Длительный перелет, дорога до Токио вышла в 22 часа. Не жалею, что там побывала, потому что и Владимир порадовал своим прокатом, и очень много знакомых своих встретила, с которыми долгие годы не виделась. Кто в Америке работает, кто — в Канаде, кто — в Европе. Вживую увидела те выступления, которые ребята выдали. Очень приятная, полезная поездка, в том числе для роста в тренерском плане», — приводит «Чемпионат» слова тренера.

На чемпионате мира по фигурному катанию-2023 выступал подопечный Буцаевой Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан. Турнир проходил с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.