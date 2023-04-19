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Сегодня, 13:54

Буцаева — о поездке на ЧМ-2023: «Долго решалась, поехать или не поехать»

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о поездке на чемпионат мира-2023.

«На самом деле, я долго решалась — поехать или не поехать. Длительный перелет, дорога до Токио вышла в 22 часа. Не жалею, что там побывала, потому что и Владимир порадовал своим прокатом, и очень много знакомых своих встретила, с которыми долгие годы не виделась. Кто в Америке работает, кто — в Канаде, кто — в Европе. Вживую увидела те выступления, которые ребята выдали. Очень приятная, полезная поездка, в том числе для роста в тренерском плане», — приводит «Чемпионат» слова тренера.

На чемпионате мира по фигурному катанию-2023 выступал подопечный Буцаевой Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан. Турнир проходил с 22 по 26 марта в японской Сайтаме.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5073333-bucaeva-o-poezdke-na-chm-v-yaponiyu-dolgo-reshalas-poehat-ili-ne-poehat.html
Фигурное катание
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