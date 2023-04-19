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Сегодня, 14:22

Давыдов: «Играл в хоккей с Мостовым. Он очень хорош»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал о своей любви к хоккею, в который он до недавнего времени играл на любительском уровне.

— Я отыграл почти 10 лет на любительском уровне. Сейчас мне не позволяет колено, надо сустав менять. Играл бы еще с удовольствием. А так — уже год не играю. Позиция? Нападающий. Но там все без силовой борьбы. Это любительская лига, у них свои правила. Зато какая была отдушина после работы! — приводит слова Давыдова Sport24.

— С вами играл Александр Мостовой. Как он?

— И Женя Плющенко играл. Если у тебя есть игровое мышление, то ты его никуда не уберешь — проявляется и в хоккее, и в футболе. Поэтому Мостовой очень хорошо играет. Плющенко тоже хорошо. Мы с ним все-таки фигуристы. Наше преимущество — это катание.

— А в целом за хоккеем следите?

— Слежу. Болеть за ЦСКА начал еще до того, как стал здесь работать. В НХЛ за «Тампу».

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Хоккей
Сергей Давыдов (фигурное катание)
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