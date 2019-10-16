Бронзовый призер Универсиады-2019 Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил

Бронзовый призер Универсиады-2019 в парном катании в дуэте с Дмитрием Бушлановым Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, cообщает пресс-служба ISU.

Уточняется, что срок дисквалификации будет отсчитываться с 7 марта этого года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады-2019.

Отметим, что бронза Универсиады является для 19-летней спортсменки лучшим достижением.