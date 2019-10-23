Бронзовый призер чемпионата мира американец Чжоу пропустит серию «Гран-при». И дело не в травме

Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Винсент Чжоу пропустит серию «Гран-при» из-за проблем с учебой.

— Мне было непросто прийти к выводу, что самое лучшее для меня — это отказаться от этапов «Гран При» в Китае и России, — написал 18-летний фигурист в Instagram (25 октября ему исполнится 19 лет).

— Ситуация с обучением здесь, в Провиденсе, была очень сложной, приходится отдать ей приоритет. С учетом промежуточных результатов, которые у меня сейчас есть, я не мог тратить необходимое время и силы на тренировки и подготовку к соревнованиям. Извините, но я надеюсь вернуться и лучше, чем был до этого. Спасибо от всего сердца за вашу поддержку!